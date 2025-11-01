PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim
Rhein-Neckar-Kreis
BAB 5: Unfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis / BAB 5 (ots)

Am gestrigen Freitagabend kam es gegen 22:30 Uhr auf der BAB 5 zwischen Ladenburg und Dossenheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand.

Nach bisherigen Erkenntnisstand befuhr der 22-Jährige Unfallverursacher mit seinem Mercedes mit hoher Geschwindigkeit die A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Der Fahrer des Fahrzeugs fuhr auf den vorausfahrenden Verkehr auf und versuchte, sich mit Hilfe der Lichthupe freie Bahn zu verschaffen. Als der Verkehr vor ihm abbremsen musste versuchte er über den Seitenstreifen auszuweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und touchierte einen, auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Mini Cooper einer 58-Jährigen. Anschließend prallte der Unfallfahrer gegen die Mittelleitplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Die drei Insassen des Unfallfahrzeuges (18 Jahre, männlich / 19 Jahre, weiblich / 20 Jahre, weiblich) sowie der Fahrer selbst wurden durch den Unfall leicht verletzt und nach erster Behandlung vor Ort in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ebenso wurde die 58-Jährige Fahrerin des Minis leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Der Mini wurde an der Unfallstelle an Angehörige übergeben, welche sich um das Fahrzeug kümmerten. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000Euro.

Das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Fahrverhalten des 22-Jährigen oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0621/47093-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 12:45

    POL-MA: Mannheim: Handy an Straßenbahnhaltestelle geraubt - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann an der Bahnhaltestelle Tattersall Opfer eines Raubs. Ein noch unbekannter Täter soll den 33-Jährigen zunächst gegen den Kopf geschlagen und ihn dadurch verletzt haben. Anschließend raubte der Unbekannte das Handy aus der Jackentasche des 33-Jährigen und flüchtete. Der Überfallene ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:49

    POL-MA: Mannheim: Mit E-Scooter gegen Schild gefahren und gestürzt

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 10:45 Uhr verunfallte eine 30-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Straße Auf dem Sand und verletzte sich hierbei. Die Frau übersah die Bodenplatte eines mobil aufgestellten Verkehrsschildes und blieb mit dem Vorderreifen daran hängen. In der Folge flog die 30-Jährige über den Lenker und stürzte zu Boden. Bei dem Unfall ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 10:54

    POL-MA: Mannheim: Farbschmierer auf frischer Tat gestellt

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fiel einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt ein Mann auf, der um Mitternacht am Quadrat L 15 ein Gebäude beschmierte. Der 21-Jährige nutzte einen hellblauen Permanentmarker, um die Fassade einer Bankfiliale zu verunstalteten. Der Farbschmierer lief, nachdem er die Polizei bemerkt hatte, in Richtung der Bismarckstraße davon, wo er von der Streife ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren