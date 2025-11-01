Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim

Rhein-Neckar-Kreis

BAB 5: Unfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis / BAB 5 (ots)

Am gestrigen Freitagabend kam es gegen 22:30 Uhr auf der BAB 5 zwischen Ladenburg und Dossenheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand.

Nach bisherigen Erkenntnisstand befuhr der 22-Jährige Unfallverursacher mit seinem Mercedes mit hoher Geschwindigkeit die A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Der Fahrer des Fahrzeugs fuhr auf den vorausfahrenden Verkehr auf und versuchte, sich mit Hilfe der Lichthupe freie Bahn zu verschaffen. Als der Verkehr vor ihm abbremsen musste versuchte er über den Seitenstreifen auszuweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und touchierte einen, auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Mini Cooper einer 58-Jährigen. Anschließend prallte der Unfallfahrer gegen die Mittelleitplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Die drei Insassen des Unfallfahrzeuges (18 Jahre, männlich / 19 Jahre, weiblich / 20 Jahre, weiblich) sowie der Fahrer selbst wurden durch den Unfall leicht verletzt und nach erster Behandlung vor Ort in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ebenso wurde die 58-Jährige Fahrerin des Minis leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Der Mini wurde an der Unfallstelle an Angehörige übergeben, welche sich um das Fahrzeug kümmerten. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000Euro.

Das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Fahrverhalten des 22-Jährigen oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0621/47093-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell