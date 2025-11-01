Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Körperlicher Angriff auf E-Scooter-Fahrer

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 00:40 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann auf dem Radweg entlang der B44 in Fahrtrichtung Waldhof-Bahnhof Opfer eines körperlichen Angriffs.

Der Mann war mit seinem E-Scooter auf dem Radweg unterwegs, als er plötzlich von einer oder mehreren bislang unbekannten Personen attackiert wurde. Der oder die Täter traten den Geschädigten in der Art, sodass dieser von seinem E-Scooter fiel und zu Boden ging. Durch den Angriff verlor der Geschädigte einen Zahn und erlitt mehrere Prellungen. Nach dem Angriff begab sich der Geschädigte zunächst nach Hause und alarmierte von dort die Polizei. Der Mann wurde anschließend vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem oder den Tätern verlief bislang ohne Erfolg. Eine Täterbeschreibung konnte der Geschädigte nicht abgeben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der Telefonnummer 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell