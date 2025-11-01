PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen
Rhein-Neckar-Kreis: Körperverletzung in Nachtclub

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 03:30 Uhr in einem Nachtclub in Schwetzingen in der Carl-Theodor-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Geschädigte auf der Toilette des Nachtclubs mit mehreren Schlägen gegen den Kopf verletzt. Nachdem der Geschädigte mit einem Zeugen den Nachtclub verlassen hatte, folgte ihnen der Täter nach draußen und versuchte erneut, auf den Mann einzuschlagen. Dies konnte jedoch von mehreren Passanten verhindert werden. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesichts- und Kopfbereich, welche durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Der Täter kann wie folgt beschreiben werden: etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 175 cm groß und sei von schlanker Statur gewesen. Er soll kurzes, schwarz-graues Haar sowie einen schwarz-grauen Vollbart getragen haben. Bekleidet war er mit einem weißen oder beigen Pullover, blauer Jeanshose und dunklen Schuhen. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief ergebnislos.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 09:38

    POL-MA: Mannheim-Waldhof: Körperlicher Angriff auf E-Scooter-Fahrer

    Mannheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 00:40 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann auf dem Radweg entlang der B44 in Fahrtrichtung Waldhof-Bahnhof Opfer eines körperlichen Angriffs. Der Mann war mit seinem E-Scooter auf dem Radweg unterwegs, als er plötzlich von einer oder mehreren bislang unbekannten Personen attackiert wurde. Der oder die Täter traten den ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 09:10

    POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Körperverletzung, flüchtiger Täter festgenommen

    Mannheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 03:10 Uhr kam in der Mannheimer Innenstadt im Quadrat O7 zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Person verletzt wurde. Ein 22-jähriger Mann geriet zunächst mit einem anderen 20-Jährigen verbal in Streit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich der Streit zu einer handfesten Auseinandersetzung, in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren