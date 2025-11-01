Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Körperverletzung in Nachtclub

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 03:30 Uhr in einem Nachtclub in Schwetzingen in der Carl-Theodor-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Geschädigte auf der Toilette des Nachtclubs mit mehreren Schlägen gegen den Kopf verletzt. Nachdem der Geschädigte mit einem Zeugen den Nachtclub verlassen hatte, folgte ihnen der Täter nach draußen und versuchte erneut, auf den Mann einzuschlagen. Dies konnte jedoch von mehreren Passanten verhindert werden. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesichts- und Kopfbereich, welche durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Der Täter kann wie folgt beschreiben werden: etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 175 cm groß und sei von schlanker Statur gewesen. Er soll kurzes, schwarz-graues Haar sowie einen schwarz-grauen Vollbart getragen haben. Bekleidet war er mit einem weißen oder beigen Pullover, blauer Jeanshose und dunklen Schuhen. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief ergebnislos.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

