Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim
Rhein-Neckar-Kreis: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Sinsheim-Weiler

Sinsheim (ots)

Ein tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten ereignete sich am Samstagmittag im Bereich Sinsheim-Weiler. Gegen 13:00 Uhr meldeten mehrere Personen eine herumschreiende und Passanten anpöbelnde Person. Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim konnten die beschriebene Person schnell ausfindig machen und unterzogen diese einer Personenkontrolle. Der 26-jährige Beschuldigte, ein syrischer Staatsangehöriger, verweigerte jedoch die Herausgabe seiner Personalien sowie seines Ausweises, weshalb er nach Identitätspapieren durchsucht werden sollte. Aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens wurde er dazu an einer Hauswand fixiert. Im Rahmen der Fixierung drehte sich der Beschuldigte plötzlich über seine linke Schulter und versuchte einen Kopfstoß in Richtung des Polizeibeamten auszuführen. Der Angriff konnte jedoch abgewehrt und der Beschuldigte im Anschluss festgenommen werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Zwecks weiterer Maßnahmen wurde der Beschuldigte auf das Polizeirevier Sinsheim verbracht. Während der gesamten Maßnahme zeigte der 26-Jährige weiterhin aggressives Verhalten und schrie lautstark. Ein freiwilliger Alkoholtest, der vor Ort durchgeführt wurde, ergab, dass der Beschuldigte keinen Alkohol konsumiert hatte. Aufgrund seines Verhaltens ergab sich jedoch der Verdacht, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem ergab eine Überprüfung der Person, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war, weshalb er dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt wurde. Nun erwartet ihn zudem auch noch eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

