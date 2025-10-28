Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende Einbrüche angezeigt. Wuppertal - Zwischen dem 25.10.2025 (23:00 Uhr) und dem 26.10.2025 (07:30 Uhr) brachen Unbekannte in ein Ladenlokal in der Bendahler Straße ein. Sie stahlen Bargeld. Im Bereich Steinbeck wurde im Zeitraum zwischen dem 24.10.2025 (16:00 Uhr) und dem 26.10.2025 (15:00 Uhr) in zwei Schulen eingebrochen. Es wurde Bargeld gestohlen. Am 25.10.2025, um 04:11 Uhr, wurde in eine Gasstätte in der Bendahler Straße eingebrochen, wodurch eine akustische Alarmanlage ausgelöst wurde. Die Täter verließen das Lokal nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute. Am 24.10.2025 hebelten Unbekannte eine Tür einer Schule im Bereich der Wittensteinstraße auf. Über Beute ist nichts bekannt. In der Hünefeldstraße drangen Täter in eine Wohnung ein. Sie stahlen am 25.10.2025, zwischen 11:00 Uhr und 14:45 Uhr, Bargeld. Am 25.10.2025 brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Straße Im Johannistal ein. Sie stahlen Bargeld. Zwischen dem 24.10.2025 (17:00 Uhr) und dem 26.10.2025 (02:20 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Färberstraße Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und einer darin befindlichen Wohnung. Über Beute ist nichts bekannt. Am 24.10.2025 (zwischen 05:00 Uhr und 16:30 Uhr) brachen Täter in eine Wohnung in der Wikingerstraße ein. Sie stahlen Bargeld. Im Zeitraum 26.10.2025 (18:00 Uhr) bis 27.10.2025 (07:15 Uhr) brachen Unbekannte in ein Geschäftsgebäude an der Briller Straße ein. Sie stahlen Bargeld. Im Bereich Siegesstraße verschafften sich Täter zwischen dem 21.10.2025 (12:00 Uhr) und dem 22.10.2025 (10:00 Uhr) unbefugt Zugang zu einer Schule. Dort hebelten sie Spinde auf und stahlen Bargeld sowie Unterhaltungselektronik. Am 27.10.2025, um 07:15 Uhr, wurden Einbrecher dabei gestört, wie sie in der Charlottenstraße eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufhebeln wollten. Sie flüchteten. In der Haspeler Straße drangen Unbekannte in eine Wohnung ein. Sie stahlen am 27.10.2025, zwischen 10:00 Uhr und 18:45 Uhr, Schmuck und Bargeld. Solingen - In der Straße Buxhaus hebelten Unbekannte zwischen dem 25.10.2025 (09:00 Uhr) und dem 26.10.2025 (11:45 Uhr) ein Fenster einer Wohnung auf. Sie erbeuteten Bargeld. Am 25.10.2025, zwischen 11:30 Uhr und 18:05 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung in der Kasernenstraße. Sie stahlen Bargeld und eine Gaspistole. Zwischen dem 17.10.2025 (12:00 Uhr) und dem 24.10.2025 (11:00 Uhr) drangen Einbrecher in eine Wohnung im Abteiweg ein. Über Beute ist nichts bekannt. Am 27.10.2025, um 03:15 Uhr, brachen Unbekannte in einen Gastronomiebetrieb am Frankfurter Damm ein. Bislang ist nichts zu einer Beute bekannt. Im Zeitraum 25.10.2025 (13:00 Uhr) und 27.10.2025 (15:00 Uhr) warfen Unbekannte in der Beethovenstraße eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses ein und verschafften sich so Zutritt. Sie stahlen Werkzeug. Am 28.10.2025 brachen Unbekannte die Wohnungstür einer Wohnung in der Felder Straße auf. Über Beute ist nichts bekannt. Remscheid - In der Straße Ehringhausen verschafften sich Unbekannte am 25.10.2025 (zwischen 19:38 Uhr und 19:48 Uhr) Zugang zu einem Einfamilienhaus. Dort stahlen sie Wertgegenstände und Bargeld sowie einen Tresor. Im Fuchsweg drangen Unbekannte am 25.10.2025, zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr in ein Haus ein. Es wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Im Bereich Kremenholl wurde zwischen dem 10.10.2025 (14:00 Uhr) und dem 24.10.2025 (16:00 Uhr) in eine Schule eingebrochen. Über die Beute ist abschließend noch nichts bekannt. In der Tannenstraße wurde zwischen dem 25.10.2025 (22:00 Uhr) und dem 26.10.2025 (22:00 Uhr) in ein Geschäftsgebäude eingebrochen. Es wurden Werkzeuge gestohlen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

