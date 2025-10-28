PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende 
Einbrüche angezeigt. 

Wuppertal - Zwischen dem 25.10.2025 (23:00 Uhr) und dem 26.10.2025 
(07:30 Uhr) brachen Unbekannte in ein Ladenlokal in der Bendahler 
Straße ein. Sie stahlen Bargeld.

Im Bereich Steinbeck wurde im Zeitraum zwischen dem 24.10.2025 (16:00
Uhr) und dem 26.10.2025 (15:00 Uhr) in zwei Schulen eingebrochen. Es 
wurde Bargeld gestohlen.

Am 25.10.2025, um 04:11 Uhr, wurde in eine Gasstätte in der Bendahler
Straße eingebrochen, wodurch eine akustische Alarmanlage ausgelöst 
wurde. Die Täter verließen das Lokal nach bisherigen Erkenntnissen 
ohne Beute.

Am 24.10.2025 hebelten Unbekannte eine Tür einer Schule im Bereich 
der Wittensteinstraße auf. Über Beute ist nichts bekannt.

In der Hünefeldstraße drangen Täter in eine Wohnung ein. Sie stahlen 
am 25.10.2025, zwischen 11:00 Uhr und 14:45 Uhr, Bargeld.

Am 25.10.2025 brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Straße Im 
Johannistal ein. Sie stahlen Bargeld.

Zwischen dem 24.10.2025 (17:00 Uhr) und dem 26.10.2025 (02:20 Uhr) 
verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Färberstraße Zugang
zu einem Mehrfamilienhaus und einer darin befindlichen Wohnung. Über 
Beute ist nichts bekannt.

Am 24.10.2025 (zwischen 05:00 Uhr und 16:30 Uhr) brachen Täter in 
eine Wohnung in der Wikingerstraße ein. Sie stahlen Bargeld.

Im Zeitraum 26.10.2025 (18:00 Uhr) bis 27.10.2025 (07:15 Uhr) brachen
Unbekannte in ein Geschäftsgebäude an der Briller Straße ein. Sie 
stahlen Bargeld. 

Im Bereich Siegesstraße verschafften sich Täter zwischen dem 
21.10.2025 (12:00 Uhr) und dem 22.10.2025 (10:00 Uhr) unbefugt Zugang
zu einer Schule. Dort hebelten sie Spinde auf und stahlen Bargeld 
sowie Unterhaltungselektronik.

Am 27.10.2025, um 07:15 Uhr, wurden Einbrecher dabei gestört, wie sie
in der Charlottenstraße eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus 
aufhebeln wollten. Sie flüchteten. 

In der Haspeler Straße drangen Unbekannte in eine Wohnung ein. Sie 
stahlen am 27.10.2025, zwischen 10:00 Uhr und 18:45 Uhr, Schmuck und 
Bargeld.

Solingen - In der Straße Buxhaus hebelten Unbekannte zwischen dem 
25.10.2025 (09:00 Uhr) und dem 26.10.2025 (11:45 Uhr) ein Fenster 
einer Wohnung auf. Sie erbeuteten Bargeld.

Am 25.10.2025, zwischen 11:30 Uhr und 18:05 Uhr, verschafften sich 
Unbekannte Zugang zu einer Wohnung in der Kasernenstraße. Sie stahlen
Bargeld und eine Gaspistole.

Zwischen dem 17.10.2025 (12:00 Uhr) und dem 24.10.2025 (11:00 Uhr) 
drangen Einbrecher in eine Wohnung im Abteiweg ein. Über Beute ist 
nichts bekannt. 

Am 27.10.2025, um 03:15 Uhr, brachen Unbekannte in einen 
Gastronomiebetrieb am Frankfurter Damm ein. Bislang ist nichts zu 
einer Beute bekannt.

Im Zeitraum 25.10.2025 (13:00 Uhr) und 27.10.2025 (15:00 Uhr) warfen 
Unbekannte in der Beethovenstraße eine Fensterscheibe eines 
Einfamilienhauses ein und verschafften sich so Zutritt. Sie stahlen 
Werkzeug. 

Am 28.10.2025 brachen Unbekannte die Wohnungstür einer Wohnung in der
Felder Straße auf. Über Beute ist nichts bekannt.

Remscheid - In der Straße Ehringhausen verschafften sich Unbekannte 
am 25.10.2025 (zwischen 19:38 Uhr und 19:48 Uhr) Zugang zu einem 
Einfamilienhaus. Dort stahlen sie Wertgegenstände und Bargeld sowie 
einen Tresor.    

Im Fuchsweg drangen Unbekannte am 25.10.2025, zwischen 17:30 Uhr und 
20:00 Uhr in ein Haus ein. Es wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. 

Im Bereich Kremenholl wurde zwischen dem 10.10.2025 (14:00 Uhr) und 
dem 24.10.2025 (16:00 Uhr) in eine Schule eingebrochen. Über die 
Beute ist abschließend noch nichts bekannt.

In der Tannenstraße wurde zwischen dem 25.10.2025 (22:00 Uhr) und dem
26.10.2025 (22:00 Uhr) in ein Geschäftsgebäude eingebrochen. Es 
wurden Werkzeuge gestohlen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 27.10.2025 – 12:02

    POL-W: W Zwei Verletzte nach Schlägerei in Barmen - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Gestern (26.10.2025), kam es in den frühen Morgenstunden (02:35 Uhr) zu einer Schlägerei auf der Straße Alter Markt. Aus noch unbekannten Gründen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei kam es nach ersten Erkenntnissen zu dem Einsatz von Stöcken. Zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren erlitten dabei Verletzungen. ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:59

    POL-W: W Versuchter Raub in Langerfeld - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Am Samstagnachmittag (25.10.2025, 15:30 Uhr) überfielen Unbekannte einen 21-Jährigen in Langerfeld. Der 21-Jährige hielt sich an der Bushaltestelle Am Timpen auf, als er zunächst von einer unbekannten männlichen Person zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurde. Als er dies verneinte, entfernte sich der Unbekannte. Kurze Zeit später erschien der Mann erneut. Dieses Mal mit einer weiteren Person ...

    mehr
