Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Verletzte nach Schlägerei in Barmen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (26.10.2025), kam es in den frühen Morgenstunden (02:35 Uhr) zu einer Schlägerei auf der Straße Alter Markt. Aus noch unbekannten Gründen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei kam es nach ersten Erkenntnissen zu dem Einsatz von Stöcken. Zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren erlitten dabei Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Verdächtige angetroffen werden. Um die Hintergründe aufzuklären, bittet die Kriminalpolizei Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

