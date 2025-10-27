PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Verletzte nach Schlägerei in Barmen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (26.10.2025), kam es in den frühen Morgenstunden (02:35 Uhr) 
zu einer Schlägerei auf der Straße Alter Markt.

Aus noch unbekannten Gründen kam es zu einer Auseinandersetzung 
zwischen mehreren Personen. Dabei kam es nach ersten Erkenntnissen zu
dem Einsatz von Stöcken.

Zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren erlitten dabei 
Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Verdächtige 
angetroffen werden.

Um die Hintergründe aufzuklären, bittet die Kriminalpolizei Zeugen 
darum, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 11:59

    POL-W: W Versuchter Raub in Langerfeld - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Am Samstagnachmittag (25.10.2025, 15:30 Uhr) überfielen Unbekannte einen 21-Jährigen in Langerfeld. Der 21-Jährige hielt sich an der Bushaltestelle Am Timpen auf, als er zunächst von einer unbekannten männlichen Person zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurde. Als er dies verneinte, entfernte sich der Unbekannte. Kurze Zeit später erschien der Mann erneut. Dieses Mal mit einer weiteren Person ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:07

    POL-W: SG Verkehrsunfall auf der Potsdamer Straße

    Wuppertal (ots) - Am 25.10.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Potsdamer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Mann bog im Bereich der Haumannstraße mit seinem Skoda Oktavia von einem Parkplatz auf die Potsdamer Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte er dort mit einer Fußgängerin (77) und einem Fußgänger (59), die über die Straße gingen. Bei der ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:38

    POL-W: W/RS Einladung zur Pressekonferenz im Polizeipräsidium Wuppertal

    Wuppertal (ots) - Nach umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal konnten unter anderem eine Vielzahl von Waffen in Remscheid sichergestellt und mehrere Personen festgenommen werden. Dabei kamen auch Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. Um die Hintergründe sowie den aktuellen Ermittlungsstand zu erläutern laden Staatsanwaltschaft und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren