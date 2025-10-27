PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall auf der Potsdamer Straße

Wuppertal (ots)

Am 25.10.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Potsdamer Straße zu 
einem Verkehrsunfall.

Ein 67-jähriger Mann bog im Bereich der Haumannstraße mit seinem 
Skoda Oktavia von einem Parkplatz auf die Potsdamer Straße in 
Richtung Konrad-Adenauer-Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen 
kollidierte er dort mit einer Fußgängerin (77) und einem Fußgänger 
(59), die über die Straße gingen.

Bei der Kollision wurde die 77-Jährige schwer und der 59-Jährige 
leicht verletzt, in der Folge durch Rettungskräfte versorgt und in 
ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

