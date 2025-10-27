Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall auf der Potsdamer Straße

Wuppertal (ots)

Am 25.10.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Potsdamer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Mann bog im Bereich der Haumannstraße mit seinem Skoda Oktavia von einem Parkplatz auf die Potsdamer Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte er dort mit einer Fußgängerin (77) und einem Fußgänger (59), die über die Straße gingen. Bei der Kollision wurde die 77-Jährige schwer und der 59-Jährige leicht verletzt, in der Folge durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

