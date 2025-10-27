PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Einladung zur Pressekonferenz im Polizeipräsidium Wuppertal

Wuppertal (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei 
Wuppertal konnten unter anderem eine Vielzahl von Waffen in Remscheid
sichergestellt und mehrere Personen festgenommen werden.

Dabei kamen auch Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. 

Um die Hintergründe sowie den aktuellen Ermittlungsstand zu erläutern
laden Staatsanwaltschaft und Polizei am heutigen Tag (27.10.2025), um
15:00 Uhr, zu einer Pressekonferenz in das Polizeipräsidium Wuppertal

Friedrich-Engels-Allee 228
42285 Wuppertal
Saal 300

ein.

Medienvertreter werden gebeten, sich vor Beginn der Pressekonferenz 
am Haupteingang des Polizeipräsidiums einzufinden. Sie werden dann 
zum Veranstaltungsraum geführt. 

Vor der Pressekonferenz werden keine weiteren Auskünfte erteilt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

