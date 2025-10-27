Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Einladung zur Pressekonferenz im Polizeipräsidium Wuppertal

Wuppertal (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal konnten unter anderem eine Vielzahl von Waffen in Remscheid sichergestellt und mehrere Personen festgenommen werden. Dabei kamen auch Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. Um die Hintergründe sowie den aktuellen Ermittlungsstand zu erläutern laden Staatsanwaltschaft und Polizei am heutigen Tag (27.10.2025), um 15:00 Uhr, zu einer Pressekonferenz in das Polizeipräsidium Wuppertal Friedrich-Engels-Allee 228 42285 Wuppertal Saal 300 ein. Medienvertreter werden gebeten, sich vor Beginn der Pressekonferenz am Haupteingang des Polizeipräsidiums einzufinden. Sie werden dann zum Veranstaltungsraum geführt. Vor der Pressekonferenz werden keine weiteren Auskünfte erteilt.

