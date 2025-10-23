PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Polizei sucht Zeugen nach Pkw-Brand

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (22.10.2025, 20:00 Uhr) brannte in Remscheid-Süd ein 
Pkw. 

Hinweisgeber meldeten ein brennendes Fahrzeug auf einem Hinterhof in 
der Loborner Straße.
Vor Ort stellten Polizei und Feuerwehr einen in Vollbrand stehenden 
Transporter der Marke Daimler fest. Die Feuerwehr löschte das 
Fahrzeug. 

Eine Zeugin meldete der Polizei mehrere Stimmen und einen Knall aus 
dem Bereich gehört zu haben. 

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 14:37

    POL-W: W Brand mit hohem Sachschaden in Langerfeld

    Wuppertal (ots) - Heute in den frühen Morgenstunden (23.10.2025, 04:35 Uhr) kam es zum Brand mehrerer Transportfahrzeuge. Zeugen meldeten das Feuer auf dem Hof einer Firma an der Schwelmer Straße unweit der Autobahnüberführung (BAB 1). Dabei wurden sieben Fahrzeuge (drei Sattelzugmaschinen und vier Transporter) beschädigt. Fünf der Fahrzeuge brannten vollständig aus. Es entstand ein hoher, noch nicht bezifferter ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:16

    POL-W: W Radfahrer schwer verletzt - Unfall auf der Bahntrasse

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (22.10.2025, 18:55 Uhr) kam es auf der Nordbahntrasse in Barmen zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der 65-Jährige war mit seinem Rad in Richtung Jesinghauser Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Straße In der Heide stürzte er mutmaßlich auf nassem Laub. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Am ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 13:29

    POL-W: W Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte nach Verkehrsunfall

    Wuppertal (ots) - Am späten Montagabend (20.10.2025, 22:30 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Mietfahrzeug. Ein 18-Jähriger nutzte den gemieteten Opel Corsa am Abend des 20.10.2025. Anschließend meldete er gegen 23:00 Uhr einen Schaden an dem Fahrzeug. Einen Hinweis zu weiteren Unfallbeteiligten gibt es bislang nicht. Bewegt wurde das Fahrzeug im Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren