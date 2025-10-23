Polizei Wuppertal

POL-W: RS Polizei sucht Zeugen nach Pkw-Brand

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (22.10.2025, 20:00 Uhr) brannte in Remscheid-Süd ein Pkw. Hinweisgeber meldeten ein brennendes Fahrzeug auf einem Hinterhof in der Loborner Straße. Vor Ort stellten Polizei und Feuerwehr einen in Vollbrand stehenden Transporter der Marke Daimler fest. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Eine Zeugin meldete der Polizei mehrere Stimmen und einen Knall aus dem Bereich gehört zu haben. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

