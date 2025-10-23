Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand mit hohem Sachschaden in Langerfeld

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (23.10.2025, 04:35 Uhr) kam es zum Brand mehrerer Transportfahrzeuge. Zeugen meldeten das Feuer auf dem Hof einer Firma an der Schwelmer Straße unweit der Autobahnüberführung (BAB 1). Dabei wurden sieben Fahrzeuge (drei Sattelzugmaschinen und vier Transporter) beschädigt. Fünf der Fahrzeuge brannten vollständig aus. Es entstand ein hoher, noch nicht bezifferter Sachschaden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Schwelmer Straße zeitweise gesperrt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen um die Brandursache aufzuklären. Zeugen und Hinweisgeber, die verdächtige Feststellungen machten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell