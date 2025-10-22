Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Aktionswoche "Riegel vor" - Tag des Einbruchschutzes

Wuppertal (ots)

Am kommenden Sonntag (26.10.2025) öffnet das Wuppertaler Polizeipräsidium seine Pforten beim Tag des Einbruchschutzes. Für interessierte Bürgerinnen und Bürger besteht die Möglichkeit, sich in der Beratungsstelle im Polizeipräsidium zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr hinsichtlich Einbruchschutzes beraten zu lassen. Unsere Expertinnen und Experten informieren zu technischen Möglichkeiten, das Haus oder die Wohnung gegen Einbrecher zu schützen. Zur besseren Koordination ist für diesen Termin eine vorherige telefonische Anmeldung unter der 0202/284-1801 notwendig.

