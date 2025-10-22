PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Aktionswoche "Riegel vor" - Tag des Einbruchschutzes

Wuppertal (ots)

Am kommenden Sonntag (26.10.2025) öffnet das Wuppertaler 
Polizeipräsidium seine Pforten beim Tag des Einbruchschutzes.

Für interessierte Bürgerinnen und Bürger besteht die Möglichkeit, 
sich in der Beratungsstelle im Polizeipräsidium zwischen 09:00 Uhr 
und 15:00 Uhr hinsichtlich Einbruchschutzes beraten zu lassen. Unsere
Expertinnen und Experten informieren zu technischen Möglichkeiten, 
das Haus oder die Wohnung gegen Einbrecher zu schützen.

Zur besseren Koordination ist für diesen Termin eine vorherige 
telefonische Anmeldung unter der 0202/284-1801 notwendig.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

