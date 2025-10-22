Polizei Wuppertal

POL-W: W Mutmaßlicher Steinewerfer ermittelt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (21.10.2025, gegen 18:20 Uhr) wurden zwei Schwebebahnen während der Fahrt mutmaßlich mit einem Stein beworfen. Die Tat ereignete sich zwischen den Haltestellen Alter Markt und Adlerbrücke in Fahrtrichtung Vohwinkel. Durch den Wurf splitterte jeweils eine Scheibe. Verletzt wurde dabei niemand. Wenige Minuten später meldete sich ein 23-jähriger Fahrzeugführer. Als er in ein Parkhaus am Alten Markt fuhr, vernahm er einen Knall. Vermutlich wurde von einem Parkdeck ein Stein auf die Mercedes C-Klasse geworfen. Nachdem die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahn- als auch Straßenverkehr aufnahm, konnte eine Person identifiziert werden, die vermutlich für die vorher genannten Taten verantwortlich ist. Es handelt sich um einen 13-jährigen Jungen aus Wuppertal. Seitens der Polizei wurde mit ihm eine Gefährderansprache durchgeführt sowie das Jugendamt benachrichtigt.

