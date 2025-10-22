PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Mutmaßlicher Steinewerfer ermittelt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (21.10.2025, gegen 18:20 Uhr) wurden zwei Schwebebahnen 
während der Fahrt mutmaßlich mit einem Stein beworfen. Die Tat 
ereignete sich zwischen den Haltestellen Alter Markt und Adlerbrücke 
in Fahrtrichtung Vohwinkel. Durch den Wurf splitterte jeweils eine 
Scheibe. Verletzt wurde dabei niemand.

Wenige Minuten später meldete sich ein 23-jähriger Fahrzeugführer. 
Als er in ein Parkhaus am Alten Markt fuhr, vernahm er einen Knall. 
Vermutlich wurde von einem Parkdeck ein Stein auf die Mercedes 
C-Klasse geworfen.

Nachdem die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des gefährlichen 
Eingriffs in den Bahn- als auch Straßenverkehr aufnahm, konnte eine 
Person identifiziert werden, die vermutlich für die vorher genannten 
Taten verantwortlich ist. Es handelt sich um einen 13-jährigen Jungen
aus Wuppertal.

Seitens der Polizei wurde mit ihm eine Gefährderansprache 
durchgeführt sowie das Jugendamt benachrichtigt.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

