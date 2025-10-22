PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Mutmaßliche Bedrohung ruft Spezialeinheiten auf den Plan - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Dienstagmorgen (21.10.2025, um 06:00 Uhr) durchsuchte die Polizei 
mit Unterstützung einer Spezialeinheit eine Wohnung in der 
Gerberstraße in Wuppertal-Elberfeld.

Dem Durchsuchungseinsatz war eine mutmaßliche Bedrohung am Sonntag 
(19.10.2025) vorausgegangen. Eine Gruppe von Jugendlichen soll auf 
einem Schulhof an der Helmholtzstraße Pyrotechnik in ein Stofftier 
gesteckt und angezündet haben. Nachdem ein 31-Jähriger die Polizei 
verständigte, rannten die Jugendlichen weg und der Geschädigte nahm 
die Verfolgung auf.

Nach den Angaben des Geschädigten soll in Höhe der Wiesenstraße ein 
16-jähriger Tatverdächtiger eine Schusswaffe auf den Mann gerichtet 
und ihn bedroht haben. Anschließend flüchtete der Jugendliche in 
unbekannte Richtung.

Im Rahmen von kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte der 
Tatverdächtige identifiziert werden. Auf Antrag der Wuppertaler 
Staatsanwaltschaft erließ das zuständige Amtsgericht einen 
Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des 16-Jährigen. 

Da zu dem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich 
bei der Schusswaffe um eine Echte handelt, wurde gestern Morgen der 
Durchsuchungsbeschluss mit Unterstützung von Spezialeinheiten 
vollstreckt. 

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem Kleidung und 
eine Sturmhaube, die der Tatverdächtige zur Tatzeit trug. Zudem 
konnten zwei Einhandmesser und illegale Feuerwerkskörper aufgefunden 
werden. Eine Schusswaffe fand die Polizei nicht auf.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

