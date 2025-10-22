Polizei Wuppertal

POL-W: W Mutmaßliche Bedrohung ruft Spezialeinheiten auf den Plan - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Dienstagmorgen (21.10.2025, um 06:00 Uhr) durchsuchte die Polizei mit Unterstützung einer Spezialeinheit eine Wohnung in der Gerberstraße in Wuppertal-Elberfeld. Dem Durchsuchungseinsatz war eine mutmaßliche Bedrohung am Sonntag (19.10.2025) vorausgegangen. Eine Gruppe von Jugendlichen soll auf einem Schulhof an der Helmholtzstraße Pyrotechnik in ein Stofftier gesteckt und angezündet haben. Nachdem ein 31-Jähriger die Polizei verständigte, rannten die Jugendlichen weg und der Geschädigte nahm die Verfolgung auf. Nach den Angaben des Geschädigten soll in Höhe der Wiesenstraße ein 16-jähriger Tatverdächtiger eine Schusswaffe auf den Mann gerichtet und ihn bedroht haben. Anschließend flüchtete der Jugendliche in unbekannte Richtung. Im Rahmen von kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte der Tatverdächtige identifiziert werden. Auf Antrag der Wuppertaler Staatsanwaltschaft erließ das zuständige Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des 16-Jährigen. Da zu dem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich bei der Schusswaffe um eine Echte handelt, wurde gestern Morgen der Durchsuchungsbeschluss mit Unterstützung von Spezialeinheiten vollstreckt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem Kleidung und eine Sturmhaube, die der Tatverdächtige zur Tatzeit trug. Zudem konnten zwei Einhandmesser und illegale Feuerwerkskörper aufgefunden werden. Eine Schusswaffe fand die Polizei nicht auf.

