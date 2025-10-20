POL-W: RS Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Michael H.

Wuppertal (ots) - Samstagnachmittag (18.10.2025, 16:00 Uhr) kam ein 68-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und erlitt leichte Verletzungen. Der 68-Jähriger fuhr mit seinem VW EOS auf der Straße Am Diek in Richtung Vor der Beule. Ersten Erkenntnissen zu Folge kam er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und touchierte einen geparkten Ford Transit. In der Folge überschlug sich der VW und blieb auf dem Dach ...

mehr