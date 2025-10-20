PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Michael H.

Wuppertal (ots)

Seit dem 23.08.2025 wurde der 69-jährige Michael H. aus Remscheid 
vermisst. 

Am 29.09.2025 wurde in einem Waldstück in Remscheid eine zunächst 
unbekannte leblose Person entdeckt. Eine Obduktion ergab, dass es 
sich bei dem Leichnam um den Vermissten aus Remscheid handelt. 

Die Polizei bittet die Medien, das veröffentlichte Foto nicht weiter 
zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 13:50

    POL-W: W Zwei Fahrzeuge nach Unfall nicht mehr fahrbereit

    Wuppertal (ots) - Freitag, am frühen Abend (17.10.2025, 18:25 Uhr), kollidierten zwei Pkw auf der Schützenstraße. Mehrere Personen erlitten leichte Verletzungen. Ein 33-Jähriger beabsichtigte mit einem Toyota Corolla von einem Grundstück der Schützenstraße in den fließenden Verkehr in Richtung Carnaper Straße zu fahren. Zeitgleich fuhr ein 27-Jähriger mit seinem VW Golf aus Richtung Carnaper Straße auf der ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:04

    POL-W: W Unfallflucht in Elberfeld - Polizei bittet um Zeugen

    Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Montag (20.10.2025, gegen 01:00 Uhr) ereignete sich auf der Schwesterstraße eine Verkehrsunfallflucht, bei der zwei Pkw und ein Zaun beschädigt wurden. Um 01:10 Uhr meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall auf der Schwesterstraße, bei dem sich keine Beteiligte vor Ort befanden. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein Mercedes AMG A 45s mit einem Kia Picanto und einem angrenzenden ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 10:45

    POL-W: W Pkw überschlägt sich in Nächstebreck

    Wuppertal (ots) - Samstagnachmittag (18.10.2025, 16:00 Uhr) kam ein 68-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und erlitt leichte Verletzungen. Der 68-Jähriger fuhr mit seinem VW EOS auf der Straße Am Diek in Richtung Vor der Beule. Ersten Erkenntnissen zu Folge kam er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und touchierte einen geparkten Ford Transit. In der Folge überschlug sich der VW und blieb auf dem Dach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren