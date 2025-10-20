POL-W: RS Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Michael H.
Wuppertal (ots)
Seit dem 23.08.2025 wurde der 69-jährige Michael H. aus Remscheid vermisst. Am 29.09.2025 wurde in einem Waldstück in Remscheid eine zunächst unbekannte leblose Person entdeckt. Eine Obduktion ergab, dass es sich bei dem Leichnam um den Vermissten aus Remscheid handelt. Die Polizei bittet die Medien, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.
