Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Fahrzeuge nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Wuppertal (ots)

Freitag, am frühen Abend (17.10.2025, 18:25 Uhr), kollidierten zwei Pkw auf der Schützenstraße. Mehrere Personen erlitten leichte Verletzungen. Ein 33-Jähriger beabsichtigte mit einem Toyota Corolla von einem Grundstück der Schützenstraße in den fließenden Verkehr in Richtung Carnaper Straße zu fahren. Zeitgleich fuhr ein 27-Jähriger mit seinem VW Golf aus Richtung Carnaper Straße auf der Schützenstraße. Bei dem Einfahrmanöver kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Toyota-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige VW-Fahrer und seine Mitfahrer (beide 28) erlitten leichte Verletzungen. Alle wurden vor Ort versorgt und entlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

