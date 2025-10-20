PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Fahrzeuge nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Wuppertal (ots)

Freitag, am frühen Abend (17.10.2025, 18:25 Uhr), kollidierten zwei 
Pkw auf der Schützenstraße. Mehrere Personen erlitten leichte 
Verletzungen. 

Ein 33-Jähriger beabsichtigte mit einem Toyota Corolla von einem 
Grundstück der Schützenstraße in den fließenden Verkehr in Richtung 
Carnaper Straße zu fahren. Zeitgleich fuhr ein 27-Jähriger mit seinem
VW Golf aus Richtung Carnaper Straße auf der Schützenstraße. Bei dem 
Einfahrmanöver kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. 

Der Toyota-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und 
wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. 

Der 27-Jährige VW-Fahrer und seine Mitfahrer (beide 28) erlitten 
leichte Verletzungen. Alle wurden vor Ort versorgt und entlassen. 


Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

