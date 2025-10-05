POL-NOM: Verdächtige Person führt Teleskopschlagstock mit
Uslar (ots)
Schönhagen, Steintorstraße 4, Dienstag, 30.09.2025, 16.50 Uhr
SCHÖNHAGEN (st) - Verkehrskontrolle
Im Rahmen einer anlassbezogenen Kontrolle wird bei einem 42 - Jährigen Fahrradfahrer aus Wesertal ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt. Bei dem Teleskopschlagstock handelt es sich um eine Hieb- und Stoßwaffe, die nach dem Waffengesetz verboten ist. Ferner beleidigt und bedroht der Beschuldigte unbeteiligte Passanten und spielt in der Öffentlichkeit Musik mit rechtsradikalem Inhalt ab. Gegen den Beschuldigten wird Strafanzeige, u. a. wegen Volksverhetzung, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens einer Waffe ohne vorliegende Erlaubnis gefertigt.
