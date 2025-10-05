POL-NOM: Pkw beim Ausparken beschädigt
Uslar (ots)
Uslar, Mauerstraße, Dienstag, 30.09.2025, 12.55 Uhr
USLAR (st) Verkehrsunfall
Eine 45 - Jährige Fahrzeugführerin aus Uslar beschädigt beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Mauerstraße das Fahrzeug eines Geschädigten aus Stolzenau. Es entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von 1300 Euro.
