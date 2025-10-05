PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beim Ausparken beschädigt

Uslar (ots)

Uslar, Mauerstraße, Dienstag, 30.09.2025, 12.55 Uhr

USLAR (st) Verkehrsunfall

Eine 45 - Jährige Fahrzeugführerin aus Uslar beschädigt beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Mauerstraße das Fahrzeug eines Geschädigten aus Stolzenau. Es entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von 1300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

