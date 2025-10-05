POL-NOM: Vandalismus
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Königsberger Straße, Kleingartenanlage
Montag, 29.09.2025, 12:40 Uhr, bis Donnerstag, 02.10.2025, 22:30 Uhr
EINBECK (schu)
Unbekannte Täterschaft betrat widerrechtlich das abgeschlossene Gartenhaus eines 18-jährigen Einbeckers und verwüstete dieses anschließend durch Beschädigen der kompletten Einrichtung samt Mobiliar.
Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.
Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Umstände oder Personen in der Königsberger Straße wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft gegeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter 05561-31310 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle
Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell