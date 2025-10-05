PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbruchdiebstahl in Northeim

Northeim (ots)

37154 Northeim, Georg-Diederichs-Ring, Mittwoch, 1.10.2025, 16.00 Uhr bis Samstag, 4.10.2025, 11.40 Uhr

NORTHEIM (hei) - Bislang unbekannte Täter drangen durch gewaltsames Öffnen einer Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Georg-Diederichs-Ring ein. In der Wohnung wurden mehrere Räume durchsucht und die Täter entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort.

Es wurden diverse Wertgegenstände aus der Wohnung entwendet. Der Gesamtschaden inklusive des Werts des Diebesguts liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551-9148-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

