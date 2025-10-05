PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen auf der B 3, Höhe Autohof

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bundesstraße 3, Ampelkreuzung am Autohof Northeim, Samstag, 4.10.2025, 19.35 Uhr

NORTHEIM (hei) - Ein 33-jähriger Northeimer befuhr gemeinsam mit seinen beiden Kindern (8 und 3 Jahre alt) mit seinem Pkw die B 3 in Northeim stadtauswärts in Richtung Einbeck. Auf Höhe der Autobahnanschlussstelle beabsichtigte er bei grünzeigender Ampelanlage (mit "Grünpfeil") nach links auf den dortigen Autohof abzubiegen.

Ein 24-jähriger aus Einbeck befuhr mit seinem Pkw die B 3 aus Edesheim kommend in Rtg. Northeim. An der Ampelkreuzung am Autohof fuhr er trotz Rotlicht geradeaus in den Kreuzungsbereich Richtung Northeim ein und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 33-jährige Northeimer sowie seine beiden Kinder wurden leicht verletzt mittels Rtw zur weiteren Behandlung ins Northeimer Krankenhaus verbracht. Der 24-jährige Einbecker blieb unverletzt.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppfahrzeuge geborgen werden. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000,-

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

