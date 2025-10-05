Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei beendet Fahrt unter berauschenden Mitteln

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße, 5.10.2025, 03.45 Uhr

NORTHEIM (hei) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Kassel auf der Göttinger Straße angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung stellten die eingesetzten Polizeikräfte neurologische Auffälligkeiten beim Fahrzeugführer fest, die auf den Einfluss von berauschenden Mitteln hindeuten. Ein anschließend durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht.

Daraufhin wurde in der hiesigen Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt und dem 29-jährigen anschließend die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell