POL-NOM: Diebstahl
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Liegnitzer Straße
Freitag, 03.10.2025, 19:00 Uhr, bis Samstag, 04.10.2025, 21:05 Uhr
EINBECK (schu)
Unbekannte Täterschaft entwendete einen faltbaren Elektroroller (sog. E-Scooter) des Hersteller Zamelux Green eines 35-jährigen Bewohners aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Liegnitzer Straße.
Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Betrag.
Zeugen und Anwohnende, die im Tatzeitraum verdächtige Umstände oder Personen in der Liegnitzer Straße wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft gegeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter 05561-31310 zu melden.
