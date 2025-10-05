Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Liegnitzer Straße

Freitag, 03.10.2025, 19:00 Uhr, bis Samstag, 04.10.2025, 21:05 Uhr

EINBECK (schu)

Unbekannte Täterschaft entwendete einen faltbaren Elektroroller (sog. E-Scooter) des Hersteller Zamelux Green eines 35-jährigen Bewohners aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Liegnitzer Straße.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Betrag.

Zeugen und Anwohnende, die im Tatzeitraum verdächtige Umstände oder Personen in der Liegnitzer Straße wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft gegeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell