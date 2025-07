Polizei Bochum

POL-BO: Straßenverkehrsgefährdung in Bochum-Wiemelhausen: Polizei sucht betroffene Mutter mit Kind

Bochum (ots)

Trotz intensiver Ermittlungen ist eine Straßenverkehrsgefährdung, die sich im Februar 2025 in Bochum-Wiemelhausen ereignet hat, nicht gänzlich geklärt. Die Polizei sucht in diesem Fall eine Frau und ihr Kind, die durch einen Autofahrer gefährdet wurden.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen, 26. Februar, gegen 8 Uhr. Ein 63-jähriger Bochumer war mit seinem Pkw auf der Prinz-Regent-Straße in Richtung Königsallee unterwegs. Nach Angaben des Bochumers sei hinter ihm ein schwarzer Opel Astra gefahren, dessen Fahrer ihm dicht aufgefahren sei und den Sicherheitsabstand nicht eingehalten habe. In Höhe der Prinz-Regent-Straße 55 habe der schwarze Wagen ihn dann überholt. Beim Wiedereinscheren habe dieser, nach Angaben des Zeugen, nur knapp eine Mutter und ihr Kind verfehlt, die gerade die Straße in Richtung des dortigen Kindergartens überquert hatten. Nur mit Glück sei niemand verletzt worden.

Der Fahrer des Opels, ein 58-jähriger Mann aus Hattingen, setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte jedoch im weiteren Verlauf durch Beamte der Autobahnpolizei angehalten werden.

Die Polizei sucht jetzt nach der betroffenen Frau und ihrem Kind. Beide können nicht näher beschrieben werden, außer, dass die Mutter eine Brille getragen habe.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen.

