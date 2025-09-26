Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen - Abschlussmeldung

Koblenz (ots)

Bezugnehmend auf die Meldung vom 25.09.2025, 23:31 Uhr ergibt sich mittlerweile folgender Unfallhergang: Der 27-jährige Fahrzeugführer aus dem Rhein-Hunsrück Kreis befuhr mit seinem Kia EV6 die L214 von Boppard-Buchholz kommend in FR Emmelshausen. Im dortigen zweispurigen Bereich überholte er auf dem linken der beiden Fahrstreifen einen in gleicher Richtung vorausfahrenden, unbeteiligten PKW. Hierbei kam er vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn nach links von dieser ab und kollidierte zunächst mit der linksseitigen Schutzplanke der Gegenfahrspur. Der PKW drehte sich, sodass die sich im Gegenverkehr befindliche 49-jährige Fahrzeugführerin eines Ford Focus frontal mit der Beifahrerseite des Kia kollidierte. Die Fahrerin des Ford wurde schwerverletzt in ihrem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Auch der Fahrer des Kia wurde durch Ersthelfer schwer verletzt aus seinem Fahrzeug befreit. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Verkehrsunfall total beschädigt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für ca. 3,5h voll gesperrt. Es wurde ein Gutachter beauftragt, die Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Neben Polizei und Rettungsdienst befanden sich Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Boppard-Buchholz und Boppard Stadt sowie die Straßenmeisterei Kastellaun im Einsatz.

