Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht auf der L214 - Zeugen gesucht

Boppard (ots)

Am Mittwoch, den 24.09.2025 gegen 17 Uhr kam es auf der L214 von Buchholz kommend in Fahrtrichtung Emmelshausen, in Höhe der Einmündung zur L210 (Fleckertshöhe)zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in Fahrtrichtung Emmelshausen von der Unfallörtlichkeit. Zuvor streifte dieser beim Überholen den Geschädigten auf dessen linker Fahrzeugseite. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich laut Zeugenangaben um einen silbernen Skoda Kombi.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben?

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell