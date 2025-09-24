Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung in den öffentlichen Toiletten in Sankt Goar

56329 Sankt Goar (ots)

In der Nacht von Montag, den 22.09.2025, auf Dienstag, den 23.09.2025, kam es durch bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung des Inventars in der öffentlichen Toilette in Sankt Goar. Hierbei wurde auf der Herrentoilette ein angebrachter Wandspiegel auf dem Boden zerschmettert, sodass dieser in diverse Scherben zerbrach. Weiterhin wurde ein Toilettenpapierhalter abgerissen und in der Schüssel einer der Toilettenkabinen versenkt. Außerdem wurden diverse Papiertücher auf dem Boden angezündet. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Tatzeitraum machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell