POL-PB: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Bad Lippspringe (ots)

(md) Unbekannte zerstörten am Samstag, 26. Juli gegen 03.20 Uhr die Scheibe einer Bushaltestelle an der Detmolder Straße vor dem Schützenplatz in Bad Lippspringe. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Sachbeschädigung meldete ein 69-jähriger Zeuge am Samstagmorgen bei der Wache in Bad Lippspringe. Er hatte in der Nacht dumpfe Schläge wahrgenommen und mindestens eine Person in unbekannte Richtung weglaufen sehen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

