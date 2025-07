POL-PB: Zeugen zu Geschäftseinbruch gesucht

Paderborn (ots) - (md) Erneut gab es zwischen Donnerstag 24. Juli und Sonntag, 27. Juli Diebstähle aus Kraftfahrzeugen in Paderborn. Die Polizei sucht Zeugen. Der oder die Täter öffneten am Taubenweg in Paderborn einen BMW, entwendeten aber offenbar nichts. Der Wagen war mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Am Engernweg in Paderborn gingen die Täter einen VW Golf an. Es entstand geringer Sachschaden. Am ...

mehr