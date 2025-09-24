Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wildunfall mit erheblichem Sachschaden

Lahnstein (ots)

Am Dienstag, den 23.09.25, gegen 21.55 Uhr wurde die Polizeiinspektion Lahnstein über einen Verkehrsunfall auf der L327 von Braubach nach Bad Ems zwischen K68 und Abfahrt nach Becheln informiert. Nach erster Information sei der Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt. Auf Grund der unklaren Sachlage und zunächst nicht ganz klarer Unfallörtlichkeit waren die Freiwillige Feuerwehr Braubach und ein Rettungswagen verständigt worden. Vor Ort wurde dann durch die eingesetzten Beamten festgestellt, das der beteiligte PKW nach Abkommen von der Fahrbahn ca. 10 Meter weiter im Wald gelandet war. Glücklicherweise ist der Fahrer nach eigenen Angaben nicht verletzt. Der nicht mehr fahrbare PKW musste mittels eines Kranwagens aufgeladen werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 20.000 Euro. Die L327 war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen vollständig in diesem Bereich gesperrt. Nach Angaben des Fahrzeugführers (der in Richtung Braubach fuhr) habe Wild, vermutlich ein Reh, die Fahrbahn gekreuzt, so dass er ausweichen musste und dabei von der Straße abkam.

