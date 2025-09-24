PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wildunfall mit erheblichem Sachschaden

Lahnstein (ots)

Am Dienstag, den 23.09.25, gegen 21.55 Uhr wurde die Polizeiinspektion Lahnstein über einen Verkehrsunfall auf der L327 von Braubach nach Bad Ems zwischen K68 und Abfahrt nach Becheln informiert. Nach erster Information sei der Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt. Auf Grund der unklaren Sachlage und zunächst nicht ganz klarer Unfallörtlichkeit waren die Freiwillige Feuerwehr Braubach und ein Rettungswagen verständigt worden. Vor Ort wurde dann durch die eingesetzten Beamten festgestellt, das der beteiligte PKW nach Abkommen von der Fahrbahn ca. 10 Meter weiter im Wald gelandet war. Glücklicherweise ist der Fahrer nach eigenen Angaben nicht verletzt. Der nicht mehr fahrbare PKW musste mittels eines Kranwagens aufgeladen werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 20.000 Euro. Die L327 war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen vollständig in diesem Bereich gesperrt. Nach Angaben des Fahrzeugführers (der in Richtung Braubach fuhr) habe Wild, vermutlich ein Reh, die Fahrbahn gekreuzt, so dass er ausweichen musste und dabei von der Straße abkam.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Telefon: 02621-9130
pilahnstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 12:45

    POL-PDKO: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses in Andernach

    Andernach (ots) - Am Dienstag, den 23.09.2025, gegen 09:15 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Andernach über Notruf ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses im Bereich der Vulkanstraße in Andernach gemeldet. Nach ersten Angaben am Notruf wurden mehrere Personen verletzt. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Linienbus die Vulkanstraße in Richtung ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 06:17

    POL-PDKO: Unfallflucht in Emmelshausen mit hohem Sachschaden

    Emmelshausen (ots) - Am 20.08.2025, ereignete sich gegen 20:00 Uhr, auf der Hunsrückhöhenstraße in Emmelshausen, in Höhe des Sportplatzes, eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr die Hunsrückhöhenstraße vom Zentrum Emmelshausen kommend in Fahrtrichtung Schwall. In Höhe des Sportplatzes überfuhr er ersten Ermittlungen nach eine dortige Verkehrsinsel. Am Anfang der Verkehrsinsel kollidierte er ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 18:04

    POL-PDKO: Unfallflucht Boppard - Zeugen gesucht

    Boppard (ots) - In der Nacht zwischen Freitag, dem 19.09.2025, 22:00 Uhr und Samstag, dem 20.09.2025, 09:30 Uhr ereignete sich in der Karmeliterstraße in Boppard auf dem dortigen Karmeliterparkplatz eine Verkehrsunfallflucht. Ein dort parkender Opel Astra wurde durch ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug im Bereich des rechten Fahrzeughecks beschädigt. Laut einem Zeugen dürfte es sich bei dem unfallverursachenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren