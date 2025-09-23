PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses in Andernach

Andernach (ots)

Am Dienstag, den 23.09.2025, gegen 09:15 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Andernach über Notruf ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses im Bereich der Vulkanstraße in Andernach gemeldet. Nach ersten Angaben am Notruf wurden mehrere Personen verletzt.

Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Linienbus die Vulkanstraße in Richtung Aktienstraße befuhr. In Höhe der Hausnummer 32 kollidierte der Linienbus aus noch nicht abschließend geklärter Ursache mit einem in Gegenrichtung geparkten Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug auf einen weiteren, dahinter parkenden PKW geschoben.

Sowohl an den beiden Fahrzeugen als auch dem Linienbus entstand erheblicher Sachschaden. Im Linienbus befand sich zum Unfallzeitpunkt ca. 30 Personen, darunter eine Kindergartengruppe mit deren Erzieherinnen. Es wurden insgesamt 7 Personen leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallursache ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit des Linienbusfahrers liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitt an:

Polizeiinspektion Andernach
POK Schenk
Tel.: 02632/9210
E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

