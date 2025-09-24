Feuerwehr Essen

FW-E: Brand in Restaurant im Essener Stadtkern - Betreiber leicht verletzt

Essen-Stadtkern, 24. September 2025, 03:15 Uhr (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Essen durch Anrufende über eine Rauchentwicklung aus einem Ladenlokal im Essener Stadtkern informiert. Bereits auf der Anfahrt bestätigten weitere Meldungen den Verdacht eines Brandes.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung aus einem Restaurant im Erdgeschoss eines Hochhauses erkennbar. Der Eigentümer des Lokals hatte noch vor Eintreffen der Feuerwehr eigene Löschversuche unternommen. Dabei zog er sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Der Brand konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude belüftet und Kontrollmessungen durchgeführt. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten die übrigen Bewohner des Hauses in ihren Wohnungen bleiben.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren rund 25 Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes der Feuerwehr Essen.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell