Feuerwehr Essen

FW-E: Schwerer Verkehrsunfall - Person von Sattelzug überrollt

Bild-Infos

Download

Essen-Kupferdreh, Prinz-Friedrich-Straße, 17.09.2025, 11:36 Uhr (ots)

Am Mittwochvormittag kam es gegen 11:36 Uhr auf der Prinz-Friedrich-Straße in Essen-Kupferdreh zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Frau wurde von einem Sattelzug erfasst und unter den Reifen des Fahrzeuges eingeklemmt.

Die Feuerwehr konnte die schwerstverletzte Person aus ihrer Zwangslage befreien. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Patientin mit einem Rettungshubschrauber aus Duisburg in eine Klinik geflogen.

Der Fahrer des Sattelzuges erlitt einen Schock und wurde medizinisch sowie seelsorgerisch betreut. Zur weiteren Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus transportiert.

Eine weitere Person zog sich leichte Handverletzungen zu. Mehrere Passantinnen und Passanten leisteten sofort Erste Hilfe und unterstützten den Rettungsdienst tatkräftig. Für ihr umsichtiges Handeln und die enge Zusammenarbeit bedanken wir uns ausdrücklich.

Da zahlreiche Augenzeugen den Unfall beobachtet hatten, wurde in einem nahegelegenen Gebäude eine psychosoziale Betreuung durch Hilfsorganisationen organisiert.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen Kupferdreh und Rüttenscheid, der Rüstzug der Feuerwehr Essen, der Rettungsdienst der Stadt Essen sowie ein Rettungshubschrauber aus Duisburg.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell