FW-E: Segelboot auf dem Baldeneysee drohte zu sinken - Feuerwehr Essen und DLRG im Einsatz

Essen-Baldeneysee, 15.08.2025, 13 Uhr (ots)

Am heutigen Montag, den 15. September 2025, wurde die Feuerwehr Essen gegen 13:00 Uhr gemeinsam mit dem DLRG Bezirk Essen zu einem gekenterten Segelboot auf dem Baldeneysee alarmiert. Das Boot drohte aufgrund eindringenden Wassers zu sinken.

Die beiden betroffenen Personen konnten schnell und sicher durch die Einsatzkräfte der DLRG aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Eine medizinische Betreuung war nicht erforderlich. Im weiteren Einsatzverlauf richteten Feuerwehr und DLRG das Segelboot mit Kajüte wieder auf. Mithilfe von Lenzpumpen wurde das Boot von dem eingedrungenen Wasser befreit.

Eine besondere Herausforderung stellte die Wetterlage dar: Starke Böen mit Spitzen von bis zu 60 km/h erschwerten das Aufrichten des Bootes erheblich. Zudem nahm der Segler innerhalb kurzer Zeit große Mengen Wasser auf, was den Einsatz aufwendiger machte.

Nach intensiven Maßnahmen gelang es den Einsatzkräften schließlich, das Segelboot zu stabilisieren und sicher in den Heimathafen zu verbringen. Dort konnte es dem erleichterten Eigentümer übergeben werden.

Der Einsatz verdeutlichte einmal mehr die gute und enge Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr Essen und dem DLRG Bezirk Essen.

