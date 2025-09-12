Feuerwehr Essen

FW-E: Kellerbrand im Essener Stadtkern - Brandrauch breitet sich in mehreren Gebäuden aus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen-Stadtkern, Hindenburgstraße, 12.09.2025, 16:47 Uhr (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Essen um 16:47 Uhr zu einem Kellerbrand in die Hindenburgstraße im Essener Stadtkern alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits dichter Brandrauch aus dem Kellerbereich eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Die Kellerbereiche mehrerer benachbarter Gebäude waren untereinander verbunden, wodurch sich der Rauch rasch ausbreiten konnte. Die Nachbarhäuser wurden infolgedessen leicht verraucht. Der Treppenraum war stark verraucht, sodass sich mehrere Personen nicht mehr selbstständig ins Freie retten konnten.

Insgesamt wurden vier Personen über tragbare Leitern auf der Rückseite des Gebäudes gerettet. Eine Person zeigte Anzeichen einer Hyperventilation und wurde vom Rettungsdienst betreut. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die Feuerwehr setzte mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung sowie zur Kontrolle der verrauchten Bereiche ein. Ein Trupp kontrollierte den Treppenraum, ein weiterer bekämpfte den Brand im Keller. Parallel kontrollierten die Einsatzkräfte fünf benachbarte Gebäude. Zur Entrauchung wurden mehrere Lüfter eingesetzt. Um 18:14 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand auf den Kellerbereich begrenzt werden. Die darüberliegenden Wohnungen und Geschäftsräume blieben unversehrt. Durch das Feuer wurden die Stromleitungen im Keller beschädigt. Der Energieversorger trennte das Gebäude vom Stromnetz.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen für rund drei Stunden im Einsatz. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Hindenburgstraße in Fahrtrichtung Norden gesperrt werden, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Innenstadt führte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell