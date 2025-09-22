Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Europaweite Fahndung - Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter bei Grenzkontrolle fest

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat Freitagvormittag einen international gesuchten 58-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung an die polnischen Behörden vor.

Der Mann war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Reisebus gegen 10:45 Uhr auf der Rastanlage Bunderneuland angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 58-jährigen Niederländers stellte sich heraus, dass gegen ihn ein europäischer Haftbefehl existiert. Der Mann war in Polen zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der 58-Jährige wurde verhaftet.

Am Freitagnachmittag wurde der Mann einem Richter am Amtsgericht Norden vorgeführt und die vorläufige Festhalteanordnung erlassen. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Das Auslieferungsverfahren liegt jetzt der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg vor.

