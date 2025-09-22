PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei verhaftet 28-Jährige bei Grenzkontrolle

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat in der letzten Nacht eine gesuchte 28-Jährige festgenommen. Sie wurde per Haftbefehl gesucht.

Die Frau war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Fernreisebus gegen 03:40 Uhr auf dem Parkplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien der 28-jährigen moldauischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass die Frau von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde. Aus einer Verurteilung wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz hatte sie noch eine Geldstrafe von 800 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 40 Tagen zu verbüßen.

Da sie die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressestelle
Marion Groenewold
Mobil: 0162 2618054
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

