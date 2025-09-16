Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit zwei Haftbefehlen gesucht - 35-Jähriger bei Grenzkontrolle festgenommen

Bunde (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hat die Bundespolizei gestern Nachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten 35-Jährigen festgenommen. Der Mann sitzt jetzt für rund fünf Monate im Gefängnis.

Der 35-jährige lettische Staatsangehörige wurde gegen 14:00 Uhr, auf der Rastanlage Bunderneuland an der Autobahn 280 in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle verschiedener Staatsanwaltschaften vorlagen. Der Mann muss aus zwei Verurteilungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr noch insgesamt eine Geldstrafe von 4.650 Euro begleichen oder eine Freiheitsstrafe von insgesamt 155 Tagen verbüßen.

Zur Abwendung der Haft hätte der Mann die gerichtlich festgesetzten Geldstrafen bei den Bundespolizisten bezahlen müssen. Da er die geforderten Beträge nicht aufbringen konnte, wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Darüber hinaus interessierte sich die Staatsanwaltschaft für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Sie hatte den Mann gleich zweimal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

