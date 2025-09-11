Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Zwei Fahndungserfolge in einer Nacht - Gesuchte Männer bei Grenzkontrolle festgenommen

Bunde (ots)

Bei Kontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze in Ostfriesland wurden letzte Nacht gleich zwei Männer festgenommen, die per Haftbefehl gesucht wurden. In beiden Fällen hatte ein Gericht zuvor die Untersuchungshaft angeordnet. Einem 26-jährigen Deutschen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, einem ebenfalls 26 Jahre alten Rumänen wird Wohnungseinbruchsdiebstahl zur Last gelegt.

Die beiden Männer kamen aus den Niederlanden und reisten unabhängig voneinander in unterschiedlichen Fernreisebussen, als sie jeweils im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen von der Bundespolizei auf dem Rastplatz Bunderneuland an der Autobahn 280 kontrolliert wurden.

Kurz vor 23 Uhr nahmen die Beamten bei der Grenzkontrolle einen 26-jährigen Rumänen fest, dem zur Last gelegt wird als Mitglied einer Bande an zwei versuchten Wohnungseinbruchsdiebstählen beteiligt gewesen zu sein.

Nur wenige Stunden später, um kurz nach zwei Uhr nachts, klickten dann die Handschellen bei einem 26-jährigen Deutschen. Er steht im Verdacht eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben und wurde ebenfalls per Haftbefehl gesucht.

Beiden droht im Falle einer Verurteilung eine empfindliche Freiheitsstrafe, weshalb das jeweils zuständige Gericht die Untersuchungshaft angeordnet hatten.

Beide Männer wurden heute Mittag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell