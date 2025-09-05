Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Flüchtige Täter bei Grenzkontrolle festgenommen

Bad Bentheim / BAB 30 (ots)

Die Bundespolizei hat Mittwochabend an der deutsch-niederländischen Grenze zwei Männer festgenommen, die auf der Flucht vor der niederländischen Polizei waren. Sie werden verdächtigt am selben Tag in den Niederlanden einen 88-Jährigen um 4.000 Euro betrogen zu haben.

Das Fahrzeug der beiden 22 und 23 Jahre alten Tatverdächtigen wurde im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 22:40 Uhr auf dem Parkplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 von Bundespolizisten angehalten und kontrolliert.

Dabei stellte sich heraus, dass die beiden Niederländer zu dem Zeitpunkt auf frischer Tat von der niederländischen Polizei verfolgt wurden, nachdem sie nur rund eine Stunde zuvor in den Niederlanden einen Bankbetrug zum Nachteil eines 88-jährigen Mannes begangen hatten. Mehrere Polizeistreifen der niederländischen Behörden trafen unmittelbar nach den beiden Tatverdächtigen vor Ort ein. Im Handschuhfach des Autos entdeckten die Bundespolizisten die durch den mutmaßlichen Betrug erlangten 4.000 Euro Bargeld.

Wegen des dringenden Tatverdachts erließ ein niederländischer Untersuchungsrichter sofort die nationale Anordnung zur Festnahme und die beiden Männer wurden zwecks Auslieferung in die Niederlande durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen.

Die beiden 22 und 23 Jahre alten Männer verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam und wurden gestern einem Richter am Amtsgericht Nordhorn vorgeführt, der die vorläufige Festhalteanordnung erließ. Im Anschluss wurden die beiden Männer in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Auslieferungsverfahren liegt jetzt der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg vor.

