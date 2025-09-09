Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Doppelter Treffer - 2 Haftbefehle in einem Auto festgestellt

Meppen (ots)

Die Bundespolizei hat gestern in den frühen Morgenstunden zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen. Der 39 - jährige Fahrer hatte noch eine Freiheitsstrafe von etwa 2 Jahren zu verbüßen. Bei dem 34- jährigen Beifahrer waren es noch 5 Jahre.

Im Rahmen der polizeilichen Überwachung des Grenzraumes zu den Niederlanden hatten Beamte der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim an der B 70 einen PKW in Meppen angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 39-jährigen polnischen Fahrers legte dieser zunächst ein Dokument einer anderen Person vor. Mittels Überprüfung der Fingerabdrücke stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann per Haftbefehl durch den Staat Polen gesucht wurde. Aus einer Verurteilung wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz hatte er eine restliche Freiheitsstrafe von etwa 2 Jahren zu verbüßen. Darüber hinaus interessierte sich die österreichische Justiz für den Aufenthaltsort des Polen.

Die Überprüfung des 34-jährigen polnischen Beifahrers ergab, dass dieser ebenfalls per Haftbefehl durch den Staat Polen gesucht wurde. Die Person hatte wegen Handels mit Betäubungsmitteln, sowie Entführung und Freiheitsberaubung noch eine Freiheitsstrafe von etwa 5 Jahren zu verbüßen.

Beide Männer wurden Im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell