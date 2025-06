Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit Pkw über Verkehrsinseln gefahren

Eischleben/ Ilmkreis (ots)

Sonntagnacht gegen 03.15 Uhr befuhr ein 31-jähriger Ukrainer mit seinem Pkw BMW die L 3004 aus Erfurt kommend in Fahrtrichtung Eischleben. Am Ortseingang Eischleben überfuhr der BMW-Fahrer zwei Verkehrsinseln, welche mit Verkehrsschildern versehen waren. Hierbei kollidierte der 31-jährige mit insgesamt drei Verkehrsschildern. Am Fahrzeug und der Beschilderung entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000,- Euro. Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim 31-jährigen Fahrer ergab einen Vorwert von 2,54 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde die Blutentnahme angeordnet und im Ilmkreisklinikum Arnstadt durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Auch der Führerschein des 31-Jährigen wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell