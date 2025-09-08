Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Videoauswertung führte zu schnellem Fahndungserfolg

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Freitagmorgen im Bahnhof Oldenburg einen Mann gestellt. Er hat zuvor das Smartphone eines Handwerkers entwendet.

Der Geschädigte wurde beim Bundespolizeirevier Oldenburg vorstellig und teilte mit, dass er sein Smartphone bei seinem Werkzeug abgelegt habe und dies von einem zunächst unbekannten Täter entwendet worden sei. Durch eine sofortige Videoauswertung konnte ein Tatverdächtiger ausgemacht werden, welcher dann unmittelbar auf dem Bahnhofsvorplatz gestellt wurde.

Bei der Durchsuchung des Mannes konnte das gestohlene Smartphone dann aufgefunden und dem rechtmäßigen Besitzer übergeben werden.

Den 38-jährigen Ukrainer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell