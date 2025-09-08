Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Videoauswertung führte zu schnellem Fahndungserfolg
Oldenburg (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am Freitagmorgen im Bahnhof Oldenburg einen Mann gestellt. Er hat zuvor das Smartphone eines Handwerkers entwendet.
Der Geschädigte wurde beim Bundespolizeirevier Oldenburg vorstellig und teilte mit, dass er sein Smartphone bei seinem Werkzeug abgelegt habe und dies von einem zunächst unbekannten Täter entwendet worden sei. Durch eine sofortige Videoauswertung konnte ein Tatverdächtiger ausgemacht werden, welcher dann unmittelbar auf dem Bahnhofsvorplatz gestellt wurde.
Bei der Durchsuchung des Mannes konnte das gestohlene Smartphone dann aufgefunden und dem rechtmäßigen Besitzer übergeben werden.
Den 38-jährigen Ukrainer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.
