BPOL-BadBentheim: Schwägerin begleicht offene Geldstrafe

Bad Bentheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben Freitagabend an der deutsch-niederländischen Grenze den Haftbefehl gegen eine 38-Jährige vollstreckt. Weil Sie die Strafe nicht selbst begleichen konnte, bezahlte ihre Schwägerin für sie.

Die Frau war mit einem international verkehrenden Reisebus über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Gegen 22:40 Uhr war der Bus auf dem Parkplatz Waldseite Süd von einer Streife der Bundespolizei angehalten und im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung kontrolliert worden.

Bei der Kontrolle der 38-jährigen Rumänin stellten die Beamten fest, dass die Frau von der Staatsanwaltschaft Augsburg mit Haftbefehl gesucht wurde. Aufgrund einer Verurteilung wegen Diebstahl hatte sie noch eine Geldstrafe von 400 Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen zu verbüßen.

Weil sie die Strafe nicht selbst begleichen konnte, zahlte schließlich ihre Schwägerin die noch fällige Geldstrafe bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle ein und ersparte somit ihrer 38-jährigen Verwandten einen Gefängnisaufenthalt.

