Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Videobeweis überführt Täter

Oldenburg (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Dienstagmittag im Bahnhof Oldenburg einen Mann gestellt. Er hat einige Tage zuvor einen DB Mitarbeiter geschlagen.

Der Geschädigte stellte sich am 12. September schützend vor einen Jugendlichen, welcher zuvor von einem männlichen Täter verfolgt wurde. Daraufhin schlug dieser dem DB Mitarbeiter mehrmals mit der Handkante gegen den Hals. Nach der Tat entfernte sich der Täter und konnte nicht mehr angetroffen werden.

Im Rahmen der Videoauswertung wurde der Täter anschließend erkannt.

Gestern Mittag konnten Beamte der Bundespolizei den Mann dann auf der Videoauswertung wiedererkennen und umgehend im Bahnhof stellen.

Den 37-jährigen Deutschen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

