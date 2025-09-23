Feuerwehr Essen

FW-E: Austritt einer chemischen Flüssigkeit in Schwimmbad - eine Person verletzt

Essen-Altenessen-Süd, Altenessener Straße, 23.09.2025, 07:24 Uhr (ots)

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Essen zu einem Einsatz in einem Schwimmbad an der Altenessener Straße alarmiert. In der dortigen Reinigungsanlage war eine unbekannte Flüssigkeit ausgetreten.

Das Gebäude war beim Eintreffen der ersten Kräfte bereits geräumt. Der betroffene Raum sowie der Innenhof wurden abgesperrt. Ein Betriebsleiter nahm die Feuerwehr am Einsatzort in Empfang und berichtete, dass in der Anlage ein Chemikalienwechsel stattgefunden hatte. Eine Reinigungskraft klagte über Reizhusten und Augenreizungen. Sie wurde zunächst durch Kollegen betreut. Nach notärztlicher Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus transportiert.

Im Lagerraum befanden sich mehrere Gefahrstoffbehälter, die bei der Reinigung verwendet werden. Erste Vermutungen deuteten auf das Auslaufen von rund zwei Litern einer wässrigen Lösung eines stark reizenden Reinigungsmittels hin. Messungen der Feuerwehr bestätigten dies.

Zur Gefahrenabwehr wurden Trupps unter Atemschutz und in Chemikalienschutzanzügen eingesetzt. Die ausgelaufene Flüssigkeit wurde mit Wasser verdünnt und abgeleitet. Anschließend erfolgten Kontrollmessungen.

Durch den Austritt kam es zu einer starken Geruchsbelästigung. Der betroffene Bereich wird weiterhin belüftet. Der Betrieb des Schwimmbads bleibt bis zur Überprüfung der Anlage eingestellt. Die Einsatzdauer betrug rund zwei Stunden.

Im Einsatz waren rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell