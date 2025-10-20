PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Elberfeld - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Montag (20.10.2025, gegen 01:00 Uhr) ereignete sich 
auf der Schwesterstraße eine Verkehrsunfallflucht, bei der zwei Pkw 
und ein Zaun beschädigt wurden.

Um 01:10 Uhr meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall auf der 
Schwesterstraße, bei dem sich keine Beteiligte vor Ort befanden. Nach
bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein Mercedes AMG A 45s mit einem
Kia Picanto und einem angrenzenden Zaun. 

Während der Unfallaufnahme erschienen zwei Personen auf der 
Polizeiwache Barmen. Ein 21-jähriger Herforder gab an, den Mercedes 
geführt und den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Im weiteren 
Verlauf stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer 
gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass 
er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Fahrzeug geführt hat.
Eine Blutprobe wurde ihm entnommen.

Sowohl der mutmaßliche Fahrer als auch der Beifahrer (25) blieben 
unverletzt. Den Mercedes stellten die eingesetzten Beamten sicher. Es
entstand ein Sachschaden von circa 65.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise zum 
Unfallhergang und zum Fahrzeugführer machen können, sich unter der 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 10:45

    POL-W: W Pkw überschlägt sich in Nächstebreck

    Wuppertal (ots) - Samstagnachmittag (18.10.2025, 16:00 Uhr) kam ein 68-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und erlitt leichte Verletzungen. Der 68-Jähriger fuhr mit seinem VW EOS auf der Straße Am Diek in Richtung Vor der Beule. Ersten Erkenntnissen zu Folge kam er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und touchierte einen geparkten Ford Transit. In der Folge überschlug sich der VW und blieb auf dem Dach ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 13:25

    POL-W: W Polizei sucht Radfahrer nach Unfall auf der Märkischen Straße

    Wuppertal (ots) - Am Mittwochnachmittag (15.10.2025, 14:50 Uhr) kollidierten ein 67-jähriger Leichtkraftradfahrer und ein unbekannter Fahrradfahrer. Der 67-Jähriger fuhr mit seiner Aprilia die Märkische Straße in Richtung Mallak. Ein Fahrradfahrer fuhr zunächst auf dem Gehweg in gleicher Richtung. Anschließend wechselte dieser auf die Fahrbahn und in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren