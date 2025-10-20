Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Elberfeld - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Montag (20.10.2025, gegen 01:00 Uhr) ereignete sich auf der Schwesterstraße eine Verkehrsunfallflucht, bei der zwei Pkw und ein Zaun beschädigt wurden. Um 01:10 Uhr meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall auf der Schwesterstraße, bei dem sich keine Beteiligte vor Ort befanden. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein Mercedes AMG A 45s mit einem Kia Picanto und einem angrenzenden Zaun. Während der Unfallaufnahme erschienen zwei Personen auf der Polizeiwache Barmen. Ein 21-jähriger Herforder gab an, den Mercedes geführt und den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Fahrzeug geführt hat. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen. Sowohl der mutmaßliche Fahrer als auch der Beifahrer (25) blieben unverletzt. Den Mercedes stellten die eingesetzten Beamten sicher. Es entstand ein Sachschaden von circa 65.000 Euro. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zum Fahrzeugführer machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

