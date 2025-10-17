PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Radfahrer nach Unfall auf der Märkischen Straße

Wuppertal (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.10.2025, 14:50 Uhr) kollidierten ein 
67-jähriger Leichtkraftradfahrer und ein unbekannter Fahrradfahrer. 

Der 67-Jähriger fuhr mit seiner Aprilia die Märkische Straße in 
Richtung Mallak. Ein Fahrradfahrer fuhr zunächst auf dem Gehweg in 
gleicher Richtung. Anschließend wechselte dieser auf die Fahrbahn und
in den fließenden Verkehr. Der Kradfahrer fuhr hinter dem Fahrrad und
beabsichtigte es zu überholen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der
Radfahrer nach links, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. 
Beide Männer kamen zu Fall, wobei der Kraftradfahrer leichte 
Verletzungen erlitt. 

Noch bevor die Polizei die Unfallörtlichkeit erreichte, entfernte 
sich der unbekannte Fahrradfahrer mit seinem Rad.

Der Flüchtige ist circa 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 m groß und mit 
einem roten Fahrrad unterwegs gewesen. Er hat einen hellen Bart und 
war zur Tatzeit mit einer Mütze, einem Schal und einer 
orange-schwarz-farbenen Jacke bekleidet. 

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber sich unter 0202 284 0 bei der Polizei zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

