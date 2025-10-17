Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Radfahrer nach Unfall auf der Märkischen Straße

Wuppertal (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.10.2025, 14:50 Uhr) kollidierten ein 67-jähriger Leichtkraftradfahrer und ein unbekannter Fahrradfahrer. Der 67-Jähriger fuhr mit seiner Aprilia die Märkische Straße in Richtung Mallak. Ein Fahrradfahrer fuhr zunächst auf dem Gehweg in gleicher Richtung. Anschließend wechselte dieser auf die Fahrbahn und in den fließenden Verkehr. Der Kradfahrer fuhr hinter dem Fahrrad und beabsichtigte es zu überholen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Radfahrer nach links, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Beide Männer kamen zu Fall, wobei der Kraftradfahrer leichte Verletzungen erlitt. Noch bevor die Polizei die Unfallörtlichkeit erreichte, entfernte sich der unbekannte Fahrradfahrer mit seinem Rad. Der Flüchtige ist circa 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 m groß und mit einem roten Fahrrad unterwegs gewesen. Er hat einen hellen Bart und war zur Tatzeit mit einer Mütze, einem Schal und einer orange-schwarz-farbenen Jacke bekleidet. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter 0202 284 0 bei der Polizei zu melden.

