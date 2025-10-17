Polizei Wuppertal

POL-W: RS Bargeld bei Trickdiebstahl erbeutet

Wuppertal (ots)

Am 15.10.2025 kam es in Remscheid-Lennep zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 95-jährigen Frau. Gegen 15:00 Uhr läutete eine Unbekannte an der Haustür der älteren Dame und gab sich als Spendensammlerin aus. Ferner erweckte sie den Eindruck stumm zu sein, da sie sich lediglich nonverbal verständigte. Gemeinsam begab man sich in die Wohnung der Remscheiderin und verweilte dort für einige Minuten. Am Folgetag stellte die Seniorin das Fehlen einer größeren Bargeldsumme aus ihrer Wohnung fest. Ob sich gemeinsam mit der Spendensammlerin weitere Personen unbemerkt Zutritt in die Wohnung verschafft haben, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Die unbekannte Frau war etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hatte dunkle Haare und braune Augen. Insgesamt machte sie einen ungepflegten Eindruck. Bekleidet war sie mit einer grünen Regenjacke und einer schwarzen Hose. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen unter der Rufnummer 0202 284 0 bei der Polizei zu melden.

