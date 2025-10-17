PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Bargeld bei Trickdiebstahl erbeutet

Wuppertal (ots)

Am 15.10.2025 kam es in Remscheid-Lennep zu einem Trickdiebstahl zum 
Nachteil einer 95-jährigen Frau.

Gegen 15:00 Uhr läutete eine Unbekannte an der Haustür der älteren 
Dame und gab sich als Spendensammlerin aus. Ferner erweckte sie den 
Eindruck stumm zu sein, da sie sich lediglich nonverbal verständigte.
Gemeinsam begab man sich in die Wohnung der Remscheiderin und 
verweilte dort für einige Minuten. 

Am Folgetag stellte die Seniorin das Fehlen einer größeren 
Bargeldsumme aus ihrer Wohnung fest. Ob sich gemeinsam mit der 
Spendensammlerin weitere Personen unbemerkt Zutritt in die Wohnung 
verschafft haben, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Die unbekannte Frau war etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter 
groß, hatte dunkle Haare und braune Augen. Insgesamt machte sie einen
ungepflegten Eindruck. Bekleidet war sie mit einer grünen Regenjacke 
und einer schwarzen Hose.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen 
unter der Rufnummer 0202 284 0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 10:09

    POL-W: W Senior an Wohnungstür überfallen - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Gestern Mittag (15.10.2025, 13:55 Uhr) übermannte ein bislang unbekannter Täter einen 91-jährigen Senior in der Kohlstraße, als dieser gerade nach Hause kam. Der Rentner betrat gerade die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, als es an der Wohnungstür klingelte. Im Treppenhaus sah er einen ihm unbekannten Mann, der behauptete den 91-Jährigen zu kennen. Der Täter verwickelte sein Opfer in ein ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:08

    POL-W: W Verkehrsunfall mit zwölf Verletzten

    Wuppertal (ots) - Am Mittwochmittag (15.10.2025, um 13:00 Uhr) ereignete sich auf der Bundesallee in Elberfeld ein Verkehrsunfall zwischen einem Lieferfahrzeug und einem Linienbus. Ein 31-Jähriger war mit einem Renault Trafic auf dem rechten Fahrstreifen der B7 in Richtung Robert-Daum-Platz unterwegs. Als er nach bisherigen Erkenntnissen nach rechts in die Obergrünewalder Straße abbiegen wollte, kam es zu einem ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 12:27

    POL-W: W Unbekannte brechen Kiosk in Fußgängerzone auf - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - In der Nacht zu heute (15.10.2025, circa 03:50 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk auf der Kasinostraße ein. Die Unbekannten entfernten ein Schaufenster und verschafften sich so Zugang zu der Ware in der Auslage. Sie stahlen die dort befindlichen Tabakwaren. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unklar. Durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren