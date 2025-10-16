PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall mit zwölf Verletzten

Wuppertal (ots)

Am Mittwochmittag (15.10.2025, um 13:00 Uhr) ereignete sich auf der 
Bundesallee in Elberfeld ein Verkehrsunfall zwischen einem 
Lieferfahrzeug und einem Linienbus.

Ein 31-Jähriger war mit einem Renault Trafic auf dem rechten 
Fahrstreifen der B7 in Richtung Robert-Daum-Platz unterwegs. Als er 
nach bisherigen Erkenntnissen nach rechts in die Obergrünewalder 
Straße abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenprall mit einem 
Linienbus, welcher auf dem Bussonderfahrstreifen in gleicher Richtung
fuhr. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung des Busfahrers (31) konnte
die Kollision nicht verhindert werden.

In der Folge stürzten einige Fahrgäste im Bus. Insgesamt zogen sich 
10 Fahrgäste sowie die Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Sieben
Personen brachte der Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein 
Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme war die Bundesallee in Richtung Vohwinkel 
gesperrt. Die Polizei regelte den Verkehr.

Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

