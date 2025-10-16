Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall mit zwölf Verletzten

Wuppertal (ots)

Am Mittwochmittag (15.10.2025, um 13:00 Uhr) ereignete sich auf der Bundesallee in Elberfeld ein Verkehrsunfall zwischen einem Lieferfahrzeug und einem Linienbus. Ein 31-Jähriger war mit einem Renault Trafic auf dem rechten Fahrstreifen der B7 in Richtung Robert-Daum-Platz unterwegs. Als er nach bisherigen Erkenntnissen nach rechts in die Obergrünewalder Straße abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenprall mit einem Linienbus, welcher auf dem Bussonderfahrstreifen in gleicher Richtung fuhr. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung des Busfahrers (31) konnte die Kollision nicht verhindert werden. In der Folge stürzten einige Fahrgäste im Bus. Insgesamt zogen sich 10 Fahrgäste sowie die Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Sieben Personen brachte der Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Bundesallee in Richtung Vohwinkel gesperrt. Die Polizei regelte den Verkehr. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

