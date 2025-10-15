POL-W: W Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer
Wuppertal (ots)
Am 14.10.2025, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich am Amundsenweg in Wuppertal-Vohwinkel ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-Jähriger Verletzungen erlitt. Der Junge fuhr mit seinem Mountainbike auf dem Amundsenweg in nördliche Richtung. In einer Linkskurve kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Opel Astra eines 51-jährigen Wuppertalers der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Durch die Kollision stürzte das Kind zu Boden. Der Rettungsdienst brachte es zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell