PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Wuppertal (ots)

Am 14.10.2025, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich am Amundsenweg in 
Wuppertal-Vohwinkel ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-Jähriger 
Verletzungen erlitt.

Der Junge fuhr mit seinem Mountainbike auf dem Amundsenweg in 
nördliche Richtung. In einer Linkskurve kam es zu einem Zusammenstoß 
mit dem Opel Astra eines 51-jährigen Wuppertalers der in 
entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Durch die Kollision stürzte das Kind zu Boden. Der Rettungsdienst 
brachte es zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:55

    POL-W: W Unfall auf der Dültgenstaler Straße

    Wuppertal (ots) - Sonntagabend (12.10.2025, um 23:00 Uhr) kam es in Solingen-Wald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 18-jähriger Opel-Fahrer fuhr mit seinem Zafira auf der Dültgenstaler Straße in Richtung Raffaelstraße. Als er nach links in die Liebermannstraße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenprall mit einem Fahrradfahrer (61), der auf dem dortigen Radweg in Richtung Osten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren