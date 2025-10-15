Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Wuppertal (ots)

Am 14.10.2025, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich am Amundsenweg in Wuppertal-Vohwinkel ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-Jähriger Verletzungen erlitt. Der Junge fuhr mit seinem Mountainbike auf dem Amundsenweg in nördliche Richtung. In einer Linkskurve kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Opel Astra eines 51-jährigen Wuppertalers der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Durch die Kollision stürzte das Kind zu Boden. Der Rettungsdienst brachte es zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell